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У Києві встановлять
LED-лампи на суму 30 млн євро

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:10

Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:56

BIGor

Бред несете вы! Все приведено к евро - экономия электроэнергии в 45 млн грн в год переведена в евро по текущему курсу, что само по себе учитывает рост тарифов на э/э - при девальвации гривны тарифы будут расти пропорционально, так что сумма экономии в евро и в 2024, и в 2029, и в 2034 плюс-минус будет соответствовать таковой в 2019. По крайней мере это самое разумное, что можно предположить на сегодня о стоимости э/э через 15 лет. Мы не знаем, сохраниться ли мировой тренд роста ее стоимости, или динамика наоборот будет отрицательной, и как изменяться внутренние валютные тарифы с учетом мировых трендов. Поэтому логичнее всего ожидать сохранения текущего тарифа, выраженного в валюте.

Неучтенной осталась только экономия расходов на смену лампочек (труд, стоимость самих ламп в нужном количестве, сопутствующие затраты), о чем я уже 3-й раз пишу для особо одаренных икспертов
zРадио
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1
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 00:42

Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

  Gastarbaiter написав:В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь.
Фото с балкона, два фонаря в кадре.
http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/
Но это наверное местная власть пере-сэкономила.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:48

Они акуели!!!

1723 грн 100W светильник 11000Лм, что примерно соответствует киловатному прожектору.
https://bellson-shop.com.ua/LED_spotlig ... 00-60.html

Галогенный прожектор 1000 Вт – 12000 Лм, ДРЛ 250
https://svetelement.ru/articles/lampovy ... ozhektorv/
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 04:57

  miroshnich007 написав:В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь.
Фото с балкона, два фонаря в кадре.
http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/
Но это наверное местная власть пере-сэкономила.


Мер города - жадный жлоб, поставил 5-ти ватки для экономии и считает, что нормально.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:35

zРадио Бред пишете как раз Вы. У нас в стране рост тарифов бывает и при ревальвации (про повышение цен на проезд в Киеве в 2 раза при укреплении гривны с 27 до 26 за долл.). Вы много что не учли, и корчите с себя знатного аналитика, так вот вместо нести чушь - взялись бы и разобрались.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:16

  BBC написав:65000 світильників за 30 млн євро
461 євро світильник, тобто 14000 грн... Зі стовпом чи що закупатимуть?
Й навіть у такому випадку задорого
Довідково вартість стовпів:
http://sbk.ltd.ua/uk/prajs-list/188-kup ... raine.html

промлампы недешёвые, а ещё замена
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:54

  myshapiton написав:
Во-вторых, светодиоды боятся повышенного напряжения и нагрева. Все остальное им вообще пофиг. С повышенным напряжением проблем точно не будет, а вот нагрев определяется качеством изготовления светильника. При соблюдении вышеперечисленных условий срок службы светодиода - 25 лет. Мои домашние светодиодные лампы уже 6 лет служат, например. А секрет прост - нужно покупать не китайские отбросы, а нормального производителя, который в лампы ставит качественный драйвер и хороший теплоотвод.

Я очень рад что вы разбираетесь в том чего боится светодиод.
Но огорчен в том что вы думаете что поставят что то хорошее. Не будет там ни качественного БП, разве что диоды подцепят к алюминиевому или железному колпаку, тогда хоть теплоотвод будет.
Вы же сами понимаете что сейчас для домашних бытовых условий тяжело найти хорошую и долговечную лампочку, а если и можно найти то там такая цена что ну его наф. Сейчас достойную бытовую технику днем с огнем не найдешь, везде экономия и одни покращення. Про лапочки я молчу. Покупал холодильник Атлант для квартирантов, лампочка накаливания перегорела на второй день. Че, за столько времени их производства забыли как нужно делать?
Много вы наблюдали в свободной продаже ламп с электронными балластами с теплым запуском от Осрам или Филипс? Везде была одна китайщина дешевая, а что то из хорошего ставили лично для себя такие гурманы как вы да я. Остальным пофиг на то как часто лампы перегорают.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:59

Re: У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

И этим пофиг на то как часто будут перегорать светодиоды у следующих правителей. Хапануть же можно сейчас.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:02

  BBC написав:65000 світильників за 30 млн євро
461 євро світильник, тобто 14000 грн... Зі стовпом чи що закупатимуть?
Й навіть у такому випадку задорого
Довідково вартість стовпів:
http://sbk.ltd.ua/uk/prajs-list/188-kup ... raine.html

Они бы гласили весь список, чтобы всем стало ПРОЗОРО. Или сразу кайданки на руки или пусть еще погуляют на воле.
А то получается за 14 штук вместе со столбом.
p_a_l
 
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  #<12
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