У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Додано: Суб 21 лип, 2018 08:54

myshapiton написав:

Во-вторых, светодиоды боятся повышенного напряжения и нагрева. Все остальное им вообще пофиг. С повышенным напряжением проблем точно не будет, а вот нагрев определяется качеством изготовления светильника. При соблюдении вышеперечисленных условий срок службы светодиода - 25 лет. Мои домашние светодиодные лампы уже 6 лет служат, например. А секрет прост - нужно покупать не китайские отбросы, а нормального производителя, который в лампы ставит качественный драйвер и хороший теплоотвод.

Во-вторых, светодиоды боятся. Все остальное им вообще пофиг. С повышенным напряжением проблем точно не будет, а вот нагрев определяется качеством изготовления светильника. При соблюдении вышеперечисленных условий срок службы светодиода - 25 лет. Мои домашние светодиодные лампы уже 6 лет служат, например. А секрет прост - нужно покупать не китайские отбросы, а нормального производителя, который в лампы ставит качественный драйвер и хороший теплоотвод.

Я очень рад что вы разбираетесь в том чего боится светодиод.Но огорчен в том что вы думаете что поставят что то хорошее. Не будет там ни качественного БП, разве что диоды подцепят к алюминиевому или железному колпаку, тогда хоть теплоотвод будет.Вы же сами понимаете что сейчас для домашних бытовых условий тяжело найти хорошую и долговечную лампочку, а если и можно найти то там такая цена что ну его наф. Сейчас достойную бытовую технику днем с огнем не найдешь, везде экономия и одни покращення. Про лапочки я молчу. Покупал холодильник Атлант для квартирантов, лампочка накаливания перегорела на второй день. Че, за столько времени их производства забыли как нужно делать?Много вы наблюдали в свободной продаже ламп с электронными балластами с теплым запуском от Осрам или Филипс? Везде была одна китайщина дешевая, а что то из хорошего ставили лично для себя такие гурманы как вы да я. Остальным пофиг на то как часто лампы перегорают.