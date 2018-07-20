У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Gastarbaiter написав:В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь. Фото с балкона, два фонаря в кадре. http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/ Но это наверное местная власть пере-сэкономила.
Это в корне не верно ! это распил бабла ! Лампы надо менять по мере выхода из строя ! По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые . Шило на мыло. Только Лучшие Лед ( светодиодные) светильники в далекой перспективе 6-10 лет более выгодны чем Натриевые. По этому менять надо ПОСТЕПЕННО по мере выхода из строя Натриевых . Но конечно попил бабал ... и куда девать еще рабочие годные Натриевые светильники ? Если бы их отдали пригородам и селам тогда базара нет .... но их же украдут или выкинут а это еще утилизация и по факту порча экологии .
как пример цены - ни о чем , так как первая ссылка компании которая банкрот и скидывает остатки хоть по какой-то цене, кроме того данная цена без НДС, эта компания врятли вам выставит счет с НДС а если и выставит то +20%. Но при таких объемах заказіваеться на заводе проводиться тендер и цена таки должна быть хорошей. Но светильники бывают разные и те которые по ссылке не плохие но для частного сектора я бы так сказал , на 10 лет надеяться смысла нету, так как они на самых дешевых комплектующих гарантия 1 год. Рядом со Львовом есть фирма которая делает действительно качественные светильники из заграничных комплектующих (известных брендов) вот там гарантия и 15 лет возможна но там и цена космос ... найду ссылку приведу https://ledlightfactory.net/uk/ . Но будет все как у нас в тендере и по документах впишут самые крутные и нормальные, а по факту поставяткитайский дешман как у вас по ссылке , а разницу в карман - иначе в тендере участвовать смысла нету ...