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У Києві встановлять
LED-лампи на суму 30 млн євро

У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:52

  miroshnich007 написав:
  Gastarbaiter написав:В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь.
Фото с балкона, два фонаря в кадре.
http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/
Но это наверное местная власть пере-сэкономила.

Посмотрите на бульвар Шамо на Русановке
Зображення
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:57

Это в корне не верно ! это распил бабла ! Лампы надо менять по мере выхода из строя !
По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые . Шило на мыло. Только Лучшие Лед ( светодиодные) светильники в далекой перспективе 6-10 лет более выгодны чем Натриевые. По этому менять надо ПОСТЕПЕННО по мере выхода из строя Натриевых . Но конечно попил бабал ... и куда девать еще рабочие годные Натриевые светильники ? Если бы их отдали пригородам и селам тогда базара нет .... но их же украдут или выкинут а это еще утилизация и по факту порча экологии .
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:10

  AlifeSoft написав:Они акуели!!!

1723 грн 100W светильник 11000Лм, что примерно соответствует киловатному прожектору.
https://bellson-shop.com.ua/LED_spotlig ... 00-60.html

Галогенный прожектор 1000 Вт – 12000 Лм, ДРЛ 250
https://svetelement.ru/articles/lampovy ... ozhektorv/

как пример цены - ни о чем , так как первая ссылка компании которая банкрот и скидывает остатки хоть по какой-то цене, кроме того данная цена без НДС, эта компания врятли вам выставит счет с НДС а если и выставит то +20%. Но при таких объемах заказіваеться на заводе проводиться тендер и цена таки должна быть хорошей. Но светильники бывают разные и те которые по ссылке не плохие но для частного сектора я бы так сказал , на 10 лет надеяться смысла нету, так как они на самых дешевых комплектующих гарантия 1 год. Рядом со Львовом есть фирма которая делает действительно качественные светильники из заграничных комплектующих (известных брендов) вот там гарантия и 15 лет возможна но там и цена космос ... найду ссылку приведу https://ledlightfactory.net/uk/ . Но будет все как у нас в тендере и по документах впишут самые крутные и нормальные, а по факту поставяткитайский дешман как у вас по ссылке , а разницу в карман - иначе в тендере участвовать смысла нету ...
свинорыл
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Повідомлень: 153
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