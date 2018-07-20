У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Додано: Суб 21 лип, 2018 12:10

AlifeSoft написав: Они акуели!!!



1723 грн 100W светильник 11000Лм, что примерно соответствует киловатному прожектору.

https://bellson-shop.com.ua/LED_spotlig ... 00-60.html



Галогенный прожектор 1000 Вт – 12000 Лм, ДРЛ 250

https://svetelement.ru/articles/lampovy ... ozhektorv/ 1723 грн 100W светильник, что примерно соответствует киловатному прожектору.Галогенный прожектор 1000 Вт –, ДРЛ 250

как пример цены - ни о чем , так как первая ссылка компании которая банкрот и скидывает остатки хоть по какой-то цене, кроме того данная цена без НДС, эта компания врятли вам выставит счет с НДС а если и выставит то +20%. Но при таких объемах заказіваеться на заводе проводиться тендер и цена таки должна быть хорошей. Но светильники бывают разные и те которые по ссылке не плохие но для частного сектора я бы так сказал , на 10 лет надеяться смысла нету, так как они на самых дешевых комплектующих гарантия 1 год. Рядом со Львовом есть фирма которая делает действительно качественные светильники из заграничных комплектующих (известных брендов) вот там гарантия и 15 лет возможна но там и цена космос ... найду ссылку приведу. Но будет все как у нас в тендере и по документах впишут самые крутные и нормальные, а по факту поставяткитайский дешман как у вас по ссылке , а разницу в карман - иначе в тендере участвовать смысла нету ...