У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

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Gastarbaiter написав:В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь. Фото с балкона, два фонаря в кадре. http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/ Но это наверное местная власть пере-сэкономила.
Это в корне не верно ! это распил бабла ! Лампы надо менять по мере выхода из строя ! По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые . Шило на мыло. Только Лучшие Лед ( светодиодные) светильники в далекой перспективе 6-10 лет более выгодны чем Натриевые. По этому менять надо ПОСТЕПЕННО по мере выхода из строя Натриевых . Но конечно попил бабал ... и куда девать еще рабочие годные Натриевые светильники ? Если бы их отдали пригородам и селам тогда базара нет .... но их же украдут или выкинут а это еще утилизация и по факту порча экологии .
как пример цены - ни о чем , так как первая ссылка компании которая банкрот и скидывает остатки хоть по какой-то цене, кроме того данная цена без НДС, эта компания врятли вам выставит счет с НДС а если и выставит то +20%. Но при таких объемах заказіваеться на заводе проводиться тендер и цена таки должна быть хорошей. Но светильники бывают разные и те которые по ссылке не плохие но для частного сектора я бы так сказал , на 10 лет надеяться смысла нету, так как они на самых дешевых комплектующих гарантия 1 год. Рядом со Львовом есть фирма которая делает действительно качественные светильники из заграничных комплектующих (известных брендов) вот там гарантия и 15 лет возможна но там и цена космос ... найду ссылку приведу https://ledlightfactory.net/uk/ . Но будет все как у нас в тендере и по документах впишут самые крутные и нормальные, а по факту поставяткитайский дешман как у вас по ссылке , а разницу в карман - иначе в тендере участвовать смысла нету ...
ALexxxS написав:45 000 000 грн*15 лет/30,6= 675 000 000/30,6= 22 058 823 евро. То есть экономия за 15 лет - меньше на 7,5 млн. евро, чем расходы понесенные ради этой экономии. Ну и фин.расходы - 7-8% годовых от суммы займа. И скорей всего процентов 80-90 этих ламп за 15 лет прийдут в негодность. Дорогая нынче экология
Ага, и все 15 лет курс будет 30. На самом деле пора эту замену делать на уровне государства, а не только в Киеве. Но Кличко ещё выше поднялся в моих глазах. Везде внедряет новшества и город преображается на глазах. Респект!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
yama написав:По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые.
Вот только свет у натриевых уходит в температуру свечения ниже 2700K, а Led лампы можно установить с комфортной 4000K световой температурой.
Купил недавно палету ледовских светильников известных марок, которые висели несколько лет на витринах западных гипермаркетов. Хрень полная, 70 процентов не работают или полностью, или часть ледов не работают, или самопроизвольно включаются-выключаются, часто заявленная мощность ледов даже близко не соответствует реальной после года-два эксплуатации, хотя на коробках написано пять лет гарантия ))) Качество лед-светильников особенно не под обычные цоколя Е14 и E27, а в виде лед-модулей преувеличено.
эти LED лампочки которые хотят купить, хоть в Украине произведены? Если нет. То может на эти деньги завод по производству LED лампочек можно построить? Как бы всегда выгоднее потратить деньги на приобретение удочки чем на разовую покупку рыбы.