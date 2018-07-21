У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Додано: Нед 22 лип, 2018 18:43

freeze написав: о лед-светильников особенно не под обычные цоколя Е14 и E27, а в виде лед-модулей преувеличено. о лед-светильников особенно не под обычные цоколя Е14 и E27, а в виде лед-модулей преувеличено.

палету ледовских светильников известных марок, которые висели несколько лет на витринах западных гипермаркетов.

с точностью до наоборот. Формат цоколя Е14 и E27 не предназначены с самого начала для Диодов, это в угоду того что осталось много люстр так сказать плавный переход что бы не терять рынок , что бы людям не приходилось менять люстры и старые светильники. В целом в Лед лампах технология устаревания во всей красе применяется . Хорошие светильники поддаются ремонту и каждый элемент легко заменяться, вот только в ремонте смысла нет так как новый светильник по цене будет равен ремонту старогоА зачем было брать коммерческие которые работали по 12+ часов 365 дней в году - это еще вопросУ них как разх ресурс несколько лет (2-3-4) Так что они верно сделаи что нашли лопуха который купил хлам. Это к примеру , вы купили подержанный жигуль и на основе этого сделали вывод что все авто - г***о . Берите НОВЫЙ светильник какой-то самый разрекламированый бренды из Украины либо Osram Philips они отработают гарантию - а больше никто вам не предложит , зачем нужна вечная лампочка? у нас общество потребления. Сама светодиодная технология почти идеальна ! вот только к примеру хороший качественный бытовой точечный светильник на 13-18 Вт будет стоить новым $20 - + и такие к нам не завозят ибо их никто не купит, а хорошая лампа E27 будет от $10 ( без wi-fi bluethoot и прочей маркетинговой мишуры). А те лампы и светильники которыми завалены магазины имеют себестоимость от $0,5 до $1,25 , так что вы от них хотите? Хотите качество у нас качественное LED освещение готовое не продают днем с огнем не найдешь. Покупайте за границей бытовые за 10 ( лампочка) -20- ( простой светильник до 20 Вт ) 30 у.е ( не обязательно долары) штука и буде вам качество и долговечность. По поводу коммерческих светильников для витрин, то там цены значительно выше, даже китайские коммерческие, но безымянные 20 Вт стоят от 47 у.е. в нашей рознице, а бренд думаю потянет раза в два больше . Опять таки не все лампочки в Европе долговечные там тоже 90% обычные и 10% класса люкс.Самый доступный в Украине ,не в плане цены , а в плане пошел купил без проблем, это покупка хорошей лед ленты тут у нас от 200 грн метр погонный + блоки питания + специальные профили самостоятельный монтаж и все будет пучком.Вот примеры LED Flex Strip lightsКупить прям в Украине можно что-то похожее