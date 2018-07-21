У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

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Gastarbaiter написав:В любом случае, с LED намного лучше освещенность. Там, где уже установили такие светильники, вообще как днем. По сравнению со старыми фонарями небо и земля.
Не всегда. У меня возле дома в пригороде Полтавы на дороге поменяли как раз на днях со старых желтых на ЛЭДы. Так стало ужасно, такое ощущение, что у меня дома ЛЕДовские лампы мощнее. В темное время суток на машине едешь - пешеходов видно нормально, только когда фарами осветишь. Фото с балкона, два фонаря в кадре. http://piccy.info/view3/12497406/7588938db23d770854481e65470016bd/ Но это наверное местная власть пере-сэкономила.
Это в корне не верно ! это распил бабла ! Лампы надо менять по мере выхода из строя ! По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые . Шило на мыло. Только Лучшие Лед ( светодиодные) светильники в далекой перспективе 6-10 лет более выгодны чем Натриевые. По этому менять надо ПОСТЕПЕННО по мере выхода из строя Натриевых . Но конечно попил бабал ... и куда девать еще рабочие годные Натриевые светильники ? Если бы их отдали пригородам и селам тогда базара нет .... но их же украдут или выкинут а это еще утилизация и по факту порча экологии .
как пример цены - ни о чем , так как первая ссылка компании которая банкрот и скидывает остатки хоть по какой-то цене, кроме того данная цена без НДС, эта компания врятли вам выставит счет с НДС а если и выставит то +20%. Но при таких объемах заказіваеться на заводе проводиться тендер и цена таки должна быть хорошей. Но светильники бывают разные и те которые по ссылке не плохие но для частного сектора я бы так сказал , на 10 лет надеяться смысла нету, так как они на самых дешевых комплектующих гарантия 1 год. Рядом со Львовом есть фирма которая делает действительно качественные светильники из заграничных комплектующих (известных брендов) вот там гарантия и 15 лет возможна но там и цена космос ... найду ссылку приведу https://ledlightfactory.net/uk/ . Но будет все как у нас в тендере и по документах впишут самые крутные и нормальные, а по факту поставяткитайский дешман как у вас по ссылке , а разницу в карман - иначе в тендере участвовать смысла нету ...
ALexxxS написав:45 000 000 грн*15 лет/30,6= 675 000 000/30,6= 22 058 823 евро. То есть экономия за 15 лет - меньше на 7,5 млн. евро, чем расходы понесенные ради этой экономии. Ну и фин.расходы - 7-8% годовых от суммы займа. И скорей всего процентов 80-90 этих ламп за 15 лет прийдут в негодность. Дорогая нынче экология
Ага, и все 15 лет курс будет 30. На самом деле пора эту замену делать на уровне государства, а не только в Киеве. Но Кличко ещё выше поднялся в моих глазах. Везде внедряет новшества и город преображается на глазах. Респект!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
yama написав:По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые.
Вот только свет у натриевых уходит в температуру свечения ниже 2700K, а Led лампы можно установить с комфортной 4000K световой температурой.
Купил недавно палету ледовских светильников известных марок, которые висели несколько лет на витринах западных гипермаркетов. Хрень полная, 70 процентов не работают или полностью, или часть ледов не работают, или самопроизвольно включаются-выключаются, часто заявленная мощность ледов даже близко не соответствует реальной после года-два эксплуатации, хотя на коробках написано пять лет гарантия ))) Качество лед-светильников особенно не под обычные цоколя Е14 и E27, а в виде лед-модулей преувеличено.
эти LED лампочки которые хотят купить, хоть в Украине произведены? Если нет. То может на эти деньги завод по производству LED лампочек можно построить? Как бы всегда выгоднее потратить деньги на приобретение удочки чем на разовую покупку рыбы.
freeze написав:о лед-светильников особенно не под обычные цоколя Е14 и E27, а в виде лед-модулей преувеличено.
с точностью до наоборот . Формат цоколя Е14 и E27 не предназначены с самого начала для Диодов, это в угоду того что осталось много люстр так сказать плавный переход что бы не терять рынок , что бы людям не приходилось менять люстры и старые светильники. В целом в Лед лампах технология устаревания во всей красе применяется . Хорошие светильники поддаются ремонту и каждый элемент легко заменяться, вот только в ремонте смысла нет так как новый светильник по цене будет равен ремонту старого .
палету ледовских светильников известных марок, которые висели несколько лет на витринах западных гипермаркетов.
А зачем было брать коммерческие которые работали по 12+ часов 365 дней в году - это еще вопрос У них как разх ресурс несколько лет (2-3-4) Так что они верно сделаи что нашли лопуха который купил хлам. Это к примеру , вы купили подержанный жигуль и на основе этого сделали вывод что все авто - г***о . Берите НОВЫЙ светильник какой-то самый разрекламированый бренды из Украины либо Osram Philips они отработают гарантию - а больше никто вам не предложит , зачем нужна вечная лампочка? у нас общество потребления. Сама светодиодная технология почти идеальна ! вот только к примеру хороший качественный бытовой точечный светильник на 13-18 Вт будет стоить новым $20 - + и такие к нам не завозят ибо их никто не купит , а хорошая лампа E27 будет от $10 ( без wi-fi bluethoot и прочей маркетинговой мишуры). А те лампы и светильники которыми завалены магазины имеют себестоимость от $0,5 до $1,25 , так что вы от них хотите ? Хотите качество у нас качественное LED освещение готовое не продают днем с огнем не найдешь. Покупайте за границей бытовые за 10 ( лампочка) -20- ( простой светильник до 20 Вт ) 30 у.е ( не обязательно долары) штука и буде вам качество и долговечность. По поводу коммерческих светильников для витрин, то там цены значительно выше, даже китайские коммерческие, но безымянные 20 Вт стоят от 47 у.е. в нашей рознице, а бренд думаю потянет раза в два больше . Опять таки не все лампочки в Европе долговечные там тоже 90% обычные и 10% класса люкс. Самый доступный в Украине ,не в плане цены , а в плане пошел купил без проблем, это покупка хорошей лед ленты тут у нас от 200 грн метр погонный + блоки питания + специальные профили самостоятельный монтаж и все будет пучком. Вот примеры LED Flex Strip lights https://www.ebay.com/itm/LED-Strip-Osra ... SwJ0xaYkDV https://www.ebay.com/itm/Osram-VFP300-G ... SwZsFbKRTY https://www.ebay.com/itm/LED-Strip-Osra ... SwJ0xaYkDV https://www.superbrightleds.com/cat/fle ... e,137,4650: Купить прям в Украине можно что-то похожее https://mbright.com.ua/svetodiodnaya-le ... todioda=2/
yama написав:Хорошие светильники поддаются ремонту и каждый элемент легко заменяться
Население хочет открутить перегоревшую лампочку, пусть лед, вкрутить новую, а не заморачиваться ремонтом или покупкой нового светильника вместо отработавшего несколько лет лед-модуля. Эта технология навязана нашему менталитету, по большому счету не приносит на данный момент финансовой экономии при нынешних украинских ценах на электроэнергию - это сплошной геморрой для пересичного.
yama написав:Так что они верно сделали что нашли лопуха который купил хлам.
Я на этом хламе не одну недвижимость купил. Тем живу.
yama написав:либо Osram Philips они отработают гарантию
Обе эти торговые марки не отрабатывают 5-летнюю гарантию, очковтирательство. Спасает то, что через 4 года люди в основном уже не помнят, где они брали эти светильники, не сохранили упаковки, а чеки все выцвели.
freeze 1) ну так если вы ремонтируете и занимаетесь Лед освещением, то должны знать что есть качественное освещение и долговечное... И вы вполне из 100 этих светильников сделаете паяльником путем не хитрых манипуляций модульным ремонтом 50 рабочих , ну пусть 40 , просто поменяв модули \ диоды \ блоки питания, есть и более глубокий ремонт , но уже мало целесообразный так как трудозатратный - это ремонт самих драйверов=блоков питания и замена перепайка дохлых диодов на линейках. 2) Где вы выдели 5 лет гарантии ? вот серьезно интересно
3) по поводу пересічного , для пересічного и 90 грн за лампочку дорого, он ее покупает за 25-35 грн и потом удивляеться почему она перегорает через неделю , и брак составляет ~20% со старта не светятся неужели вы не видели качественных светильников ? да они дорогие , но то не повод об..ть всю технологию лед. Тем более из первых партий как только лампочки начали появляться я брал на полторы квартиры лампочек лет 5-6+ назад и что бы думаете все живы кроме тех которые были в полностью закрытых плафонах и соответственно перегревались, но тогда и лампочки были дороже