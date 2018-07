У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

Додано: Суб 21 лип, 2018 14:28

yama написав: По энерго эфективности по народному по экономности натриевые = ХОРОШИМ светодиодным, то есть если мы берем хорошие светодиодные светильники то они светят и потребляют ориентировочно + - как натриевые.



Вот только свет у натриевых уходит в температуру свечения ниже 2700K, а Led лампы можно установить с комфортной 4000K световой температурой.

