У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

freeze написав: yama написав: либо Osram Philips они отработают гарантию либо Osram Philips они отработают гарантию

Обе эти торговые марки не отрабатывают 5-летнюю гарантию, очковтирательство. Спасает то, что через 4 года люди в основном уже не помнят, где они брали эти светильники, не сохранили упаковки, а чеки все выцвели. Обе эти торговые марки не отрабатывают 5-летнюю гарантию, очковтирательство. Спасает то, что через 4 года люди в основном уже не помнят, где они брали эти светильники, не сохранили упаковки, а чеки все выцвели.



Лампочки накаливания при превышении напряжения с 220-ти до 240 могут работать всего 20 часов вместо 1000. Они крайне капризные к напряжению. Как вариант - включать лампочку через диод со снижением светового потока в 4 раза. Но так как напряжение часто гуляет, то если для светодиодных это не так критично (хотя тоже для драйвера питания плохо), то лампочки накаливания людям приходилось менять каждую неделю. Лампочки накаливания при превышении напряжения с 220-ти до 240 могут работать всего 20 часов вместо 1000. Они крайне капризные к напряжению. Как вариант - включать лампочку через диод со снижением светового потока в 4 раза. Но так как напряжение часто гуляет, то если для светодиодных это не так критично (хотя тоже для драйвера питания плохо), то лампочки накаливания людям приходилось менять каждую неделю.

