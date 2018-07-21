У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро

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yama написав:либо Osram Philips они отработают гарантию
Обе эти торговые марки не отрабатывают 5-летнюю гарантию, очковтирательство. Спасает то, что через 4 года люди в основном уже не помнят, где они брали эти светильники, не сохранили упаковки, а чеки все выцвели.
Лампочки накаливания при превышении напряжения с 220-ти до 240 могут работать всего 20 часов вместо 1000. Они крайне капризные к напряжению. Как вариант - включать лампочку через диод со снижением светового потока в 4 раза. Но так как напряжение часто гуляет, то если для светодиодных это не так критично (хотя тоже для драйвера питания плохо), то лампочки накаливания людям приходилось менять каждую неделю.
yama написав:И вы вполне из 100 этих светильников сделаете паяльником путем не хитрых манипуляций модульным ремонтом 50 рабочих , ну пусть 40 , просто поменяв модули \ диоды \ блоки питания, есть и более глубокий ремонт , но уже мало целесообразный так как трудозатратный - это ремонт самих драйверов=блоков питания и замена перепайка дохлых диодов на линейках.
У меня в основном опт, я не работаю паяльником, мне проще выкинуть, чем тратить время и деньги на ремонты, единственное особо дорогостоящие светильники с плохими лед-модулями я переделываю, выкидываю лед-начинку и ставлю обычные патроны, если позволяет место, тогда разлетаются на ура.
yama написав:Где вы выдели 5 лет гарантии ? вот серьезно интересно
На упаковке напечатано большим текстом. Больше того, если меня вылавливают, то я тоже меняю брак, пока рекорд мой поменял две врезки, которые продавал четыре года назад. Причем поскольку клиент всегда прав, я особо и не спрашивал у него ничего, ни чеков, ни упаковок, просто он принес два светильничка, я ему дал два новых.