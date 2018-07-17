RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін хоче посилити контроль
за статками багатих українців

Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:44

Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців

Пропонуємо до обговорення:
Такий проект закону напередодні розробив Мінфін.

Дивися повний текст Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83312
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:45

Это касается только граждан Украины?
Juna
 
Повідомлень: 182
З нами з: 27.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:31

"Богатыми считаться украинцы с годовым доходом более 50 млн гривен." О каких "богатых" каждый раз толдычит Рева?
Moimir
 
Повідомлень: 667
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andriyzhagun, ceba, Волгарь і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка...
R2 » Чет 19 лип, 2018 08:38
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 08:38
sal
Кабмін спростив процедуру працевлаштування іноземців в...
R2 » Сер 18 лип, 2018 12:25
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 12:25
andriyzhagun
Кабмін може змінити норми споживання газу для населення... 1, 2
R2 » Вів 17 лип, 2018 08:35
11 537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 09:52
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.