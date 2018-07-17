Такий проект закону напередодні розробив Мінфін.
Дивися повний текст Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:44
Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:31
"Богатыми считаться украинцы с годовым доходом более 50 млн гривен." О каких "богатых" каждый раз толдычит Рева?
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