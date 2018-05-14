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Кабмін хоче посилити контроль
за статками багатих українців

Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:44

Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців

Пропонуємо до обговорення:
Такий проект закону напередодні розробив Мінфін.

Дивися повний текст Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:45

Это касается только граждан Украины?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:31

"Богатыми считаться украинцы с годовым доходом более 50 млн гривен." О каких "богатых" каждый раз толдычит Рева?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:30

Так сами на себя выйти могут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:17

Re: Кабмін хоче посилити контроль за статками багатих україн

Если считать богатыми доходы в 50 000 000 грн, то доходы в 49 000 000грн. уже считаются не как богатые, а средние, так что ли?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:19

  1007qwert написав:Если считать богатыми доходы в 50 000 000 грн, то доходы в 49 000 000грн. уже считаются не как богатые, а средние, так что ли?

Верно мыслите :)
Даже 49 999 999,99 :)
Всё IMHO
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