Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38
Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39
А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.
Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:57
ну в данном случае "проФФессионализмом" блистаете вы
ибо о внесудебном порядке речь не идет
|