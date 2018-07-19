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Мирова угода з "Газпромом"
за вже ухваленими в...

Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38

Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39

А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.

Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:57

ну в данном случае "проФФессионализмом" блистаете вы
ибо о внесудебном порядке речь не идет
kirsh
 
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