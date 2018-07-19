Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38
Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39
А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.
Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:57
ну в данном случае "проФФессионализмом" блистаете вы
ибо о внесудебном порядке речь не идет
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:04
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:12
Мирова угода, в міжнародних комерційних спорах, може бути заключена в будь-який час до виконання арбітражного рішення, навіть після його прийняття.
Заяви Вітренко адресовані обивателю (типу недаремно він бонус отримав), а в професійних і бізнесових колах і у дво та трьосторонніх переговорах, вони ніякого значення не мають і нічого не додають і не віднімають.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:37
Да и на стадии исполнения можно заключить, если стороны договорятся.
Слово "невозможно" действительно употреблено в популистских целях, а не в качестве юридической позиции
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