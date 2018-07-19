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Мирова угода з "Газпромом"
за вже ухваленими в...

Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38

Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39

А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.

Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:57

ну в данном случае "проФФессионализмом" блистаете вы
ибо о внесудебном порядке речь не идет
kirsh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:04

  kirsh написав:ну в данном случае "проФФессионализмом" блистаете вы
ибо о внесудебном порядке речь не идет


Ладно уже "целую" статью - вы хоть бы прямую речь витренко осилили, выскочка!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:12

Мирова угода, в міжнародних комерційних спорах, може бути заключена в будь-який час до виконання арбітражного рішення, навіть після його прийняття.
Заяви Вітренко адресовані обивателю (типу недаремно він бонус отримав), а в професійних і бізнесових колах і у дво та трьосторонніх переговорах, вони ніякого значення не мають і нічого не додають і не віднімають.
dunczyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:37

  dunczyk написав:Мирова угода, в міжнародних комерційних спорах, може бути заключена в будь-який час до виконання арбітражного рішення, навіть після його прийняття.
Заяви Вітренко адресовані обивателю (типу недаремно він бонус отримав), а в професійних і бізнесових колах і у дво та трьосторонніх переговорах, вони ніякого значення не мають і нічого не додають і не віднімають.


Да и на стадии исполнения можно заключить, если стороны договорятся.

Слово "невозможно" действительно употреблено в популистских целях, а не в качестве юридической позиции
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:52

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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:59

zРадио

Так я це і мав на увазі - аж до виконання, тобто вже до фактичного виконання і закінчення процедури виконання.
dunczyk
 
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