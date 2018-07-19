Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...

Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:16

myshapiton написав: zРадио написав: А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.



Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности

Пропагандистское троллячее радио продолжает искажать факты в стиле адепта своего Киселева.



Если прочитать внимательно, да если еще и взять оригинал, то "мировое соглашение" Витренко пишет в кавычках, цитируя Газмяс. Т.е., безграмотный твой Газпром.



Более того, употребляет в совершенно в другом контексте, а именно, что Нафтогаз принципиально не пойдет на "мировые соглашения":



А зараз вже пізно просити "мирову угоду" за цими спорами. Газпром має сплатити нам за рішеннями арбітражу 2,56 млрд дол. Плюс вже 75 млн дол відсотків, і навіть компенсувати витрати на примусове стягнення.



Он нигде не отрицает юридическую возможность мирового соглашения как такового, а просто собирается наказать Газпром в коленно-локтевой:



Це навіть суперечить суті мирових угод - потрібно було про них домовлятися до прийняття остаточного рішення арбітражем.



Саме тому вони і попросили на тристоронній зустрічі, щоб ми припинили арештовувати їхні активи. На що їм було сказано тверде "ні".



Т.е., Нафтогаз может теоретически пойти на уступки, но не сделает это до тех пор, пока Газпром не перестанет быковать, махая своим великорусским вяличием.



Ты который раз искажаешь факты на этом сайте с откровенно антиукраинскими целями. Была бы моя воля, то я бы тебя за дезинформацию уже давже вышвырнул отсюда. Пропагандистское троллячее радио продолжает искажать факты в стиле адепта своего Киселева.Если прочитать внимательно, да если еще и взять оригинал, то "мировое соглашение" Витренко пишет в кавычках, цитируя Газмяс.Более того, употребляет в совершенно в другом контексте, а именно, что Нафтогаз принципиально не пойдет на "мировые соглашения":А зараз вжеза цими спорами. Газпром має сплатити нам за рішеннями арбітражу 2,56 млрд дол. Плюс вже 75 млн дол відсотків, і навіть компенсувати витрати на примусове стягнення.Он нигде не отрицает юридическую возможность мирового соглашения как такового, а просто собирается наказать Газпром в коленно-локтевой:Це навітьмирових угод -Саме тому вони і попросили на тристоронній зустрічі, щоб ми припинили арештовувати їхні активи.Т.е., Нафтогаз может теоретически пойти на уступки, но не сделает это до тех пор, пока Газпром не перестанет быковать, махая своим великорусским вяличием.Ты который раз искажаешь факты на этом сайте с откровенно антиукраинскими целями. Была бы моя воля, то я бы тебя за дезинформацию уже давже вышвырнул отсюда.

С одной учетки пишет (myshapiton), с другой учетки плюсует (Василь-Рiвне). И это не только здесь, а и на ветке про LED-освещение в Крыму.И после этого еще запрещает другим ковырять в носу (с)Какаая разница, взял витренко в кавычки, или не взял "мировое соглашение", если в ЭТОМ ЖЕ предложении он говорит о возможности внесудебной оплаты Газпромом 12 млрд при НАЛИЧИИ ИСКА Нефтегаза на эту сумму в Арбитраже?Вы такой же юридически неграмотный, как Витренко, которого вы защищаете - при поданном иске Нефтегаза даже при согласии Газпрома (хотя всем адекватным людям понятно, что это не более, чем влажные мечты Витренко до решения Арбитража) оплатить 12 млрд это можно будет сделать только в судебном порядке, т.е. с помощью мирового соглашения! Потому что иск уже подан, и если Газпром заплатит во внесудебном порядке, Нефтегаз сможет рассчитывать на получение этой, или меньшей суммы (по решению арбитров) еще раз в рамках судебного рассмотрения.Каким нужно быть ограниченным, чтобы этого не понимать, я не знаю. Тут даже юридическое образование необязательно - достаточно просто дружить с головой!