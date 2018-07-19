Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:38
Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мирова угода з \"Газпромом\" за вже ухваленими в Стокгольмі рішеннями неможлива - Вітренко.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:39
А наш талантливый высокооплачиваемый менеджер продолжает блистать профессионализмом - мировое соглашение может быть заключено только в судебном порядке.
Во внесудебном порядке это называется гражданско-правовым договором, заключаемым в данном случае между двумя субъектами предпримательской деятельности
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:57
ну в данном случае "проФФессионализмом" блистаете вы
ибо о внесудебном порядке речь не идет
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:12
Мирова угода, в міжнародних комерційних спорах, може бути заключена в будь-який час до виконання арбітражного рішення, навіть після його прийняття.
Заяви Вітренко адресовані обивателю (типу недаремно він бонус отримав), а в професійних і бізнесових колах і у дво та трьосторонніх переговорах, вони ніякого значення не мають і нічого не додають і не віднімають.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:37
Да и на стадии исполнения можно заключить, если стороны договорятся.
Слово "невозможно" действительно употреблено в популистских целях, а не в качестве юридической позиции
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:59
zРадио
Так я це і мав на увазі - аж до виконання, тобто вже до фактичного виконання і закінчення процедури виконання.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:55
Пропагандистское троллячее радио продолжает искажать факты в стиле адепта своего Киселева.
Если прочитать внимательно, да если еще и взять оригинал, то "мировое соглашение" Витренко пишет в кавычках, цитируя Газмяс. Т.е., безграмотный твой Газпром.
Более того, употребляет в совершенно в другом контексте, а именно, что Нафтогаз принципиально не пойдет на "мировые соглашения":
А зараз вже пізно просити "мирову угоду" за цими спорами. Газпром має сплатити нам за рішеннями арбітражу 2,56 млрд дол. Плюс вже 75 млн дол відсотків, і навіть компенсувати витрати на примусове стягнення.
Он нигде не отрицает юридическую возможность мирового соглашения как такового, а просто собирается наказать Газпром в коленно-локтевой:
Це навіть суперечить суті мирових угод - потрібно було про них домовлятися до прийняття остаточного рішення арбітражем.
Саме тому вони і попросили на тристоронній зустрічі, щоб ми припинили арештовувати їхні активи. На що їм було сказано тверде "ні".
Т.е., Нафтогаз может теоретически пойти на уступки, но не сделает это до тех пор, пока Газпром не перестанет быковать, махая своим великорусским вяличием.
Ты который раз искажаешь факты на этом сайте с откровенно антиукраинскими целями. Была бы моя воля, то я бы тебя за дезинформацию уже давже вышвырнул отсюда.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:16
С одной учетки пишет (myshapiton), с другой учетки плюсует (Василь-Рiвне). И это не только здесь, а и на ветке про LED-освещение в Крыму.
И после этого еще запрещает другим ковырять в носу (с)
Какаая разница, взял витренко в кавычки, или не взял "мировое соглашение", если в ЭТОМ ЖЕ предложении он говорит о возможности внесудебной оплаты Газпромом 12 млрд при НАЛИЧИИ ИСКА Нефтегаза на эту сумму в Арбитраже?
Вы такой же юридически неграмотный, как Витренко, которого вы защищаете - при поданном иске Нефтегаза даже при согласии Газпрома (хотя всем адекватным людям понятно, что это не более, чем влажные мечты Витренко до решения Арбитража) оплатить 12 млрд это можно будет сделать только в судебном порядке, т.е. с помощью мирового соглашения! Потому что иск уже подан, и если Газпром заплатит во внесудебном порядке, Нефтегаз сможет рассчитывать на получение этой, или меньшей суммы (по решению арбитров) еще раз в рамках судебного рассмотрения.
Каким нужно быть ограниченным, чтобы этого не понимать, я не знаю. Тут даже юридическое образование необязательно - достаточно просто дружить с головой!
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