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Мирова угода з "Газпромом"
за вже ухваленими в...

Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 05:43

Нда. Как раз такими действиями и вызвано желание строить газопровода в обход Украины.
link654
 
Повідомлень: 556
З нами з: 14.05.09
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