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Мирова угода з "Газпромом" за вже ухваленими в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лип, 2018 05:43
Нда. Как раз такими действиями и вызвано желание строить газопровода в обход Украины.
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