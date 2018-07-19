Податок на виведений капітал: які "пряники" він обіцяє найманим працівникам та економіці України в цілому.
Дивися повний текст Податок на виведений капітал: які \"пряники\" він обіцяє найманим працівникам та економіці України загалом.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:46
Податок на виведений капітал: які "пряники" він обіцяє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на виведений капітал: які \"пряники\" він обіцяє найманим працівникам та економіці України загалом.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:48
Денежные переводы на заруюежные счета - это, например, если я заказал за границей услугу какую-то, и оплатил, то ещё налог сверху?
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