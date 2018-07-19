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Податок на виведений капітал: які
"пряники" він обіцяє...

Податок на виведений капітал: які "пряники" він обіцяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:46

Податок на виведений капітал: які "пряники" він обіцяє...

Пропонуємо до обговорення:
Податок на виведений капітал: які "пряники" він обіцяє найманим працівникам та економіці України в цілому.

Дивися повний текст Податок на виведений капітал: які \"пряники\" він обіцяє найманим працівникам та економіці України загалом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:46

А платежи в пользу единоналожников тоже будут облагаться?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:48

Денежные переводы на заруюежные счета - это, например, если я заказал за границей услугу какую-то, и оплатил, то ещё налог сверху?
asdasd
 
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