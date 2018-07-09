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У Молдові штраф за нетверезе водіння збільшили до 1300 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:34
Пропонуємо до обговорення:
Парламент Республіки Молдова затвердив поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з яким штрафи за водіння автомобіля в нетверезому вигляді збільшені до 1,3 тисяч євро
Дивися повний текст У Молдові штраф за нетверезе водіння збільшили до 1300 євро
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R2
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:35
зарплаты в Молдове тоже в евро платят?
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germ
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:44
Нехило у цыган, за трое суток 1300 евро зарабатывают.
В Европу через жony!
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summacut
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