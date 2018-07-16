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У Мінсоцполітики повідомили,
що заважає ввести...

У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:41

У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Перед виходом на канікули Верховна Рада так і не розглянула законопроекти для запуску накопичувального рівня пенсійної системи.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести накопичувальний рівень пенсійної системи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:41

Как на счет наших накоплений с 1999 года??? Персонификация называется с вычетом из ЗП 3,6%???? Кролик скомуниздил!!!
сова
 
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