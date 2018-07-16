Перед виходом на канікули Верховна Рада так і не розглянула законопроекти для запуску накопичувального рівня пенсійної системи.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести накопичувальний рівень пенсійної системи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:41
У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести накопичувальний рівень пенсійної системи.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:41
Как на счет наших накоплений с 1999 года??? Персонификация называется с вычетом из ЗП 3,6%???? Кролик скомуниздил!!!
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:01
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:07
Re: У Мінсоцполітики повідомили, що заважає ввести...
Необходимо указать вектор накопления. В каком офшоре в конечном итоге осядут средства.
Black Jack - White Business
|