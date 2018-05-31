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Укртелеком замінить
провідний зв’язок мобільним

Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:18

Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПАТ.

Дивися повний текст Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:18

Ну это другое дело, только зачесались очень поздно. Уже очень многие отказались от городских номеров.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:45

Ничего они не зачесались... у них медь особо в районах близких к Московии активно воруют...вот они решили ее сами и распродать , а абонентов перекинуть на 3Моб, который с его антикварными БС 10+ летней давности просто ляжет.
Джон
 
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