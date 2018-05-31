Про це повідомляє прес-служба ПАТ.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:18
Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:18
Ну это другое дело, только зачесались очень поздно. Уже очень многие отказались от городских номеров.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:45
Ничего они не зачесались... у них медь особо в районах близких к Московии активно воруют...вот они решили ее сами и распродать , а абонентов перекинуть на 3Моб, который с его антикварными БС 10+ летней давности просто ляжет.
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