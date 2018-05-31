Про це повідомляє прес-служба ПАТ.
Дивися повний текст Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:18
Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:18
Ну это другое дело, только зачесались очень поздно. Уже очень многие отказались от городских номеров.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:45
Ничего они не зачесались... у них медь особо в районах близких к Московии активно воруют...вот они решили ее сами и распродать , а абонентов перекинуть на 3Моб, который с его антикварными БС 10+ летней давности просто ляжет.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:37
Если тарифы будут поднимать каждый месяц,как сейчас,то он ни кому не нужен.В этом месяце тариф на телекомовский интернет подняли на 27гривен.НОРМАЛЬНО?
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:56
Укртелеком мог бы развиваться, но его тянут на дно "социальные обязательства", установленные государством. Наше государство занимается благотворительностью за чужой счет.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:19
интересно, какие? тариф у них не такой уж и маленький.
мы кстати полностью отказались. сначала решили "заморозить" (там какая-то небольшая плата капает). оказалось что в отличие от всех провайдеров здорового человека, это нельзя сделать с дома, нужно ехать в офис.
в офисе настоящая родная совковая очередь на пару часов.
короче как дошло до дела, созрело решение отключиться просто нафиг раз и навсегда, забыв про эту контору.
более того, у укртелекома, как у инет-провайдера, были и есть определенные монопольные ресурсы, как в плане каналов связи, так и в плане солидного числа абонентов, не имеющих иных вариантов подключения.
итог - когда я работал чуть больше в эникейной сфере, сложился такой алгоритм "помоги подключить инет"(в Киеве и окрестностях): смотрим наявных провайдеров, анализируем оптимального по (надежность+качество)/цена, выбираем. если нет ни одного нормального, приходится юзать Волю. если даже Воли нет - тогда укртелеком. может в последние годы что-то изменилось, но вряд ли.
ну не потянул ахмет эту стезю. на государство изначально мало кто рассчитывал.
сейчас с развитием 4G в городе даже вай-фай часто теряет смысл врубать, кроме подвальных помещений. поэтому проводной инет для удаленных точек будет заменяться. у меня на даче например (35 км от Киева) дальняя от меня вышка уже умеет в 4G. но когда сигнал пропадает, переключает на более близкую, умеющую только в 2G, а обратно уже не прыгнет.
так что остается только подождать пока ближнюю допилят до level 4 )), и нафиг мне дачный инет по 200 грн, если за сотню можно найти удобоваримый тариф.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:14
Укртелеком после продолжительных мучений решил самовыпилиться с рынка. Ну, помянём несчастного...
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:46
Re: Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
3Моб от Укртелеком 40 грн = 200 мин на все номера с посекундной тарификацией и безлимит в сети.. зачем нужен проводной телефон если у Укртелекома есть неплохие мобильные тарифы??
PS Проводная связь нужна как элемент стратегический хотя бы между госконторами и иными стратегическими объектами..все это мобильное 3/4G и голос ложиться в один момент средствами РЭБ.. так что логично менять медный провод на оптику.. но то для нормального государства а не страны с непугаными идиотами у руля..
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:54
А где можно прикупить телефон похожий на стационарній, но работающий через мобильную сеть?
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