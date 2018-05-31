Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним

Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:19

Im_A написав: Укртелеком мог бы развиваться, но его тянут на дно "социальные обязательства", установленные государством. Наше государство занимается благотворительностью за чужой счет. Укртелеком мог бы развиваться, но его тянут на дно "социальные обязательства", установленные государством. Наше государство занимается благотворительностью за чужой счет.

интересно, какие? тариф у них не такой уж и маленький.мы кстати полностью отказались. сначала решили "заморозить" (там какая-то небольшая плата капает). оказалось что в отличие от всех провайдеров здорового человека, это нельзя сделать с дома, нужно ехать в офис.в офисе настоящая родная совковая очередь на пару часов.короче как дошло до дела, созрело решение отключиться просто нафиг раз и навсегда, забыв про эту контору.более того, у укртелекома, как у инет-провайдера, были и есть определенные монопольные ресурсы, как в плане каналов связи, так и в плане солидного числа абонентов, не имеющих иных вариантов подключения.итог - когда я работал чуть больше в эникейной сфере, сложился такой алгоритм "помоги подключить инет"(в Киеве и окрестностях): смотрим наявных провайдеров, анализируем оптимального по (надежность+качество)/цена, выбираем. если нет ни одного нормального, приходится юзать Волю. если даже Воли нет - тогда укртелеком. может в последние годы что-то изменилось, но вряд ли.ну не потянул ахмет эту стезю. на государство изначально мало кто рассчитывал.сейчас с развитием 4G в городе даже вай-фай часто теряет смысл врубать, кроме подвальных помещений. поэтому проводной инет для удаленных точек будет заменяться. у меня на даче например (35 км от Киева) дальняя от меня вышка уже умеет в 4G. но когда сигнал пропадает, переключает на более близкую, умеющую только в 2G, а обратно уже не прыгнет.так что остается только подождать пока ближнюю допилят до level 4 )), и нафиг мне дачный инет по 200 грн, если за сотню можно найти удобоваримый тариф.