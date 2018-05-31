Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним

только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе
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Додано: Суб 21 лип, 2018 13:37
BBC
только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе
Савченко Так!
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:09
Они не подойдут у них стандарт CDMA 2000 а у 3Моб UMTS 2100...но в принципе можно и их купить получите городской номер только от Интертелекома))..
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