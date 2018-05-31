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Укртелеком замінить
провідний зв’язок мобільним

Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:37

BBC http://www.intertelecom.ua/catalog/devi ... -terminalu
только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:09

  antonivs3 написав:BBC http://www.intertelecom.ua/catalog/devi ... -terminalu
только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе

Они не подойдут у них стандарт CDMA 2000 а у 3Моб UMTS 2100...но в принципе можно и их купить получите городской номер только от Интертелекома))..
Джон
 
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