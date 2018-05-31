только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе
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Додано: Суб 21 лип, 2018 13:37
BBC
только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе
Савченко Так!
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:09
Они не подойдут у них стандарт CDMA 2000 а у 3Моб UMTS 2100...но в принципе можно и их купить получите городской номер только от Интертелекома))..
Додано: Нед 22 лип, 2018 10:58
У моих родственников в Святошинском р-не обрезали провода и уже год Укртелеком не чешется востановить связь, горячая линия в сентябре обещала что ремонтные работы завершатся 20 декабря, а в декабре уже продлили до 15 апреля, а в апреле уже продлили до сентября. И если они всем отрубят телефоны, пусть себе гуляют и дальше, люди уже все с мобилками и даже не одной. Жалко будет расставаться с проводовыми аппаратами, у нас они уже не раз на пол летали и ни разу не было поломок.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:57
Re: Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
CDMA уже умирает, дальше будет идти тенденция к отказу от UMTS по мере распространения 4G, на 2019 уже намечен передел частот для 5G. Отключение аналогового ТВ с завтрашнего дня - мощный прорыв в плане подспорья для операторов благодаря освободившимся частотам.
спешить тоже некуда, процент аппаратов, поддерживающих 5g, пока мизерный
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