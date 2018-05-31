RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укртелеком замінить
провідний зв’язок мобільним

Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:37

BBC http://www.intertelecom.ua/catalog/devi ... -terminalu
только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 07.08.17
Подякував: 685 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:09

  antonivs3 написав:BBC http://www.intertelecom.ua/catalog/devi ... -terminalu
только в продаже их уже нет, ищите на сландо, и я поищу себе

Они не подойдут у них стандарт CDMA 2000 а у 3Моб UMTS 2100...но в принципе можно и их купить получите городской номер только от Интертелекома))..
Джон
 
Повідомлень: 447
З нами з: 16.03.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 10:58

  1007qwert написав:А что делать с радиотелефоном и проводовым аппаратом, если к ним подключены роутер с вай-фаем? Ежемесячная абонплата за интернет и телефон менее 100 грн. сейчас. Их новые беспроводовые телефоны какой фирмы и как тогда с вай-фаем будет? Ещё одна лишняя мобилка нам не надо.

У моих родственников в Святошинском р-не обрезали провода и уже год Укртелеком не чешется востановить связь, горячая линия в сентябре обещала что ремонтные работы завершатся 20 декабря, а в декабре уже продлили до 15 апреля, а в апреле уже продлили до сентября. И если они всем отрубят телефоны, пусть себе гуляют и дальше, люди уже все с мобилками и даже не одной. Жалко будет расставаться с проводовыми аппаратами, у нас они уже не раз на пол летали и ни разу не было поломок.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 24.11.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:57

Re: Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним

CDMA уже умирает, дальше будет идти тенденция к отказу от UMTS по мере распространения 4G, на 2019 уже намечен передел частот для 5G. Отключение аналогового ТВ с завтрашнего дня - мощный прорыв в плане подспорья для операторов благодаря освободившимся частотам.
спешить тоже некуда, процент аппаратов, поддерживающих 5g, пока мизерный
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 20.04.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
AT&T і Verizon навчили дрони ремонтувати мобільний зв'язок
R2 » Сер 27 чер, 2018 21:40
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 21:40
hodkonem36
Укртелеком вирішив закрити одну зі своїх послуг
R2 » Чет 31 тра, 2018 12:48
5 356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 12:23
Грйс-мэн
"Укртелеком" підвищить вартість трьох тарифних планів
R2 » Сер 30 тра, 2018 15:45
2 238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 17:43
starikovi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.