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Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
До речі, в селах платіжки за інтернет ніколи не були скромними, адже там використовується дороге підключення по оптиці.
Дивися повний текст Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:27
може з апетитами бенефіціярів провайдерів щось зробити?
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chieff
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