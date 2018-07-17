До речі, в селах платіжки за інтернет ніколи не були скромними, адже там використовується дороге підключення по оптиці.
Дивися повний текст Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:27
Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету.
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:15
Re: Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету
Вспомнила бабка когда девкой была. в 2008 году, курс был 8.... Ну и что?
За 10 лет цены не хотелось поднимать? Только сейчас решились?
А всё потому что все хотят зарабатывать больше, апетиты растут.
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:04
ну подумаешь будут маленькие колхозы, пионернет - как сами провайдеры называют под одним аккаунтом на одной абон.плате будет сидеть две три четыре квартиры... роутеры запрещать уже нельзя так как у всех смарфоны планшеты телевизоры и ноутбуки по несколько так что мешает спросить у соседа пароль к вай-фай за 50 грн в месяц ? и так тихо мирно назад в 2008 ... Мне даже не жалко кабель соседям кинуть от своего роутера и делить абон.плату
свинорыл
Додано: Пон 23 лип, 2018 00:26
если появятся 4G - безлим пакеты ( со стабильным 4G) то все эти провода в подъездах медленно но уверено будут превращается в такой себе хлам
...
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:49
это когда у вас нет айпи-тв, то можно пилить одно подключение хоть на парадное
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