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Дніпроазот відновив виробництво
хлору для очищення води

Дніпроазот відновив виробництво хлору для очищення води
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:59

Дніпроазот відновив виробництво хлору для очищення води

Пропонуємо до обговорення:
Підприємство "ДніпроАзот" (Кам'янське, Дніпропетровська область) почало підготовчі роботи з відновлення виробництва, найближчим часом очікує на випуск продукції.

Дивися повний текст Дніпроазот відновив виробництво хлору для очищення води.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:59

Да будет хлор!.?
sal
 
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