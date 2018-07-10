Підприємство "ДніпроАзот" (Кам'янське, Дніпропетровська область) почало підготовчі роботи з відновлення виробництва, найближчим часом очікує на випуск продукції.
Дивися повний текст Дніпроазот відновив виробництво хлору для очищення води.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:59
Дніпроазот відновив виробництво хлору для очищення води
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Дивися повний текст Дніпроазот відновив виробництво хлору для очищення води.
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