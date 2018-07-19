Кампанія триває з 2015 року. Для ураження комп'ютерних мереж держустанов використовуються троян Vermin і віруси Sobaken і Quasar.
Дивися повний текст Petya-2: виявили нову кібератаку на держустанови України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:26
Petya-2: виявили нову кібератаку на держустанови України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Petya-2: виявили нову кібератаку на держустанови України.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:02
sal, унд яйцен клац-клац. ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|