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Petya-2: виявили нову кібератаку
на держустанови України

Petya-2: виявили нову кібератаку на держустанови України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:26

Petya-2: виявили нову кібератаку на держустанови України

Пропонуємо до обговорення:
Кампанія триває з 2015 року. Для ураження комп'ютерних мереж держустанов використовуються троян Vermin і віруси Sobaken і Quasar.

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RomanTik
 
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