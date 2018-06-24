Відповідне рішення прийняли через дві трагічні дорожньо-транспортні пригоди, що сталися сьогодні
Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09
МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:47
1.Превышение скорости ни коим образом не связано с переоборудованием.2.На междугородных маршрутах работают только переоборудованные микроавтобусы,потому,что наш автохлам на такие расстояния не доедет.
|