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МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють
введення контролю швидкості на...

МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09

МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийняли через дві трагічні дорожньо-транспортні пригоди, що сталися сьогодні

Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09

ну конечно до этого же дтп не было вообще
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:47

1.Превышение скорости ни коим образом не связано с переоборудованием.2.На междугородных маршрутах работают только переоборудованные микроавтобусы,потому,что наш автохлам на такие расстояния не доедет.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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