Відповідне рішення прийняли через дві трагічні дорожньо-транспортні пригоди, що сталися сьогодні
Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09
МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:47
1.Превышение скорости ни коим образом не связано с переоборудованием.2.На междугородных маршрутах работают только переоборудованные микроавтобусы,потому,что наш автохлам на такие расстояния не доедет.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:41
Интересно, сколько народа побилось из-за ям и отсутствия разметки на дорогах?
Но это Мининфраструктуры как то не сильно волнует
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:02
R2
Эти два резонансных ДТП в очередной раз показали полное отсутствие контроля над пассажирскими перевозками со стороны государства.
Я одного не пойму - неужели так тяжело ОБЯЗАТЬ всех перевозчиков (включая маршруточников!) поставить тахографы, так как это сделано на грузовом и большом пассажирском автотранспорте ? По приезду на конечную станцию диск с тахографа водитель относит на контроль. Там сразу будет видно и превышение скорости и время непрерывного движения (т.е. усталость водителя) и т.д.
Несколько штрафов, в размере половины стоимости самой маршрутки и все водители маршруток моментально станут ОЧЕНЬ аккуратными водителями и наконец-то начнут возить пассажиров, а не камикадзе.
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