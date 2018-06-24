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МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють
введення контролю швидкості на...

МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09

МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийняли через дві трагічні дорожньо-транспортні пригоди, що сталися сьогодні

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09

ну конечно до этого же дтп не было вообще
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:47

1.Превышение скорости ни коим образом не связано с переоборудованием.2.На междугородных маршрутах работают только переоборудованные микроавтобусы,потому,что наш автохлам на такие расстояния не доедет.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:41

Интересно, сколько народа побилось из-за ям и отсутствия разметки на дорогах?
Но это Мининфраструктуры как то не сильно волнует
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:02

R2
Эти два резонансных ДТП в очередной раз показали полное отсутствие контроля над пассажирскими перевозками со стороны государства.
Я одного не пойму - неужели так тяжело ОБЯЗАТЬ всех перевозчиков (включая маршруточников!) поставить тахографы, так как это сделано на грузовом и большом пассажирском автотранспорте ? По приезду на конечную станцию диск с тахографа водитель относит на контроль. Там сразу будет видно и превышение скорости и время непрерывного движения (т.е. усталость водителя) и т.д.
Несколько штрафов, в размере половины стоимости самой маршрутки и все водители маршруток моментально станут ОЧЕНЬ аккуратными водителями и наконец-то начнут возить пассажиров, а не камикадзе.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:11

По-моєму якраз найбільші вчорашні аварії стались не через перевищення, а через що водії скоріше всього заснули (чи можливо стало погано).Влетіли в стоячі фури.
Перевірка швидкості звісно потрібна, але висновки якісь робляться не ті з аварій.
beilik_andry
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