МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...

Додано: Суб 21 лип, 2018 11:32

Сколько можно дурить народ? Сейчас будут выпригивать из штанов и выпрашивать миллиарды на очередные радары. Помните сколько бабок умыкнул Азаров такой же идеей, только никто не знает были ли тогда куплены радары и тогда гда они. Сегодня будут наезжать на маршрутчиков, которые могут сгруппироваться и парализовать пассажирсикие перевозки. При этом 40% серьезных ДТП в Украине - это пьянство за рулем, основная часть из которых это чиновники и депутаты, которые откупаются. Также не малую часть занимает проезд на красный светофор. Вот где поле для деятельности. Нужно срочно ввести за эти дела самое жесточайшее наказание, независимо о ранга

, особенно за пьянки. А государство сегодня способно соперничать с частными перевозчиками, а это вопрос не простой? Власть привыкла работать не системно, а от экстремума до экстремума. А борьба с маршрутчиками и автобусниками закончится только очередными поборами и рапортами, что всё о,кей!!! А может и есть главная задача? Селяне говорят, что сегодня поборы больше, чем раньше. Могут приехать и в поле до чего-то прикопаться.