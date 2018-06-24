Відповідне рішення прийняли через дві трагічні дорожньо-транспортні пригоди, що сталися сьогодні
Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:09
МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на автодорогах.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:47
1.Превышение скорости ни коим образом не связано с переоборудованием.2.На междугородных маршрутах работают только переоборудованные микроавтобусы,потому,что наш автохлам на такие расстояния не доедет.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:45
Вже треба присунути сюди перевищення швидкості!
Ви к***а ваші газелі і богдани перше позабирайте з доріг, де колеса відпадають, потім рити що і чого. А взагалі наш автопарк то просто алес. Давно пора заборонити ті маршрутки, там ні ременя немає, сідушки відламуються в дорозі, та і сидиш коліньми в сусіда як салака в банці.
Хіба так важко зробити, на державному рівні АТП, автобуси - це не літаки, не дорого коштують, навести лад на автостанціях, щоб ліваком не йшло і кеш піде по шляху, куди треба.
Хоча краще ж коли кент-депутат візьме в оренду АТП, вижимає соки з того, що вже ітак на колінах, до кінця, а поновлювати автопарк - то ж треба гроші інвестувати, біомасса і таке зїсть.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:41
Интересно, сколько народа побилось из-за ям и отсутствия разметки на дорогах?
Но это Мининфраструктуры как то не сильно волнует
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:02
R2
Эти два резонансных ДТП в очередной раз показали полное отсутствие контроля над пассажирскими перевозками со стороны государства.
Я одного не пойму - неужели так тяжело ОБЯЗАТЬ всех перевозчиков (включая маршруточников!) поставить тахографы, так как это сделано на грузовом и большом пассажирском автотранспорте ? По приезду на конечную станцию диск с тахографа водитель относит на контроль. Там сразу будет видно и превышение скорости и время непрерывного движения (т.е. усталость водителя) и т.д.
Несколько штрафов, в размере половины стоимости самой маршрутки и все водители маршруток моментально станут ОЧЕНЬ аккуратными водителями и наконец-то начнут возить пассажиров, а не камикадзе.
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:11
По-моєму якраз найбільші вчорашні аварії стались не через перевищення, а через що водії скоріше всього заснули (чи можливо стало погано).Влетіли в стоячі фури.
Перевірка швидкості звісно потрібна, але висновки якісь робляться не ті з аварій.
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:32
Сколько можно дурить народ? Сейчас будут выпригивать из штанов и выпрашивать миллиарды на очередные радары. Помните сколько бабок умыкнул Азаров такой же идеей, только никто не знает были ли тогда куплены радары и тогда гда они. Сегодня будут наезжать на маршрутчиков, которые могут сгруппироваться и парализовать пассажирсикие перевозки. При этом 40% серьезных ДТП в Украине - это пьянство за рулем, основная часть из которых это чиновники и депутаты, которые откупаются. Также не малую часть занимает проезд на красный светофор. Вот где поле для деятельности. Нужно срочно ввести за эти дела самое жесточайшее наказание, независимо о ранга
, особенно за пьянки. А государство сегодня способно соперничать с частными перевозчиками, а это вопрос не простой? Власть привыкла работать не системно, а от экстремума до экстремума. А борьба с маршрутчиками и автобусниками закончится только очередными поборами и рапортами, что всё о,кей!!! А может и есть главная задача? Селяне говорят, что сегодня поборы больше, чем раньше. Могут приехать и в поле до чего-то прикопаться.
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:54
Re: МІУ, МЕРТ і МВС ініціюють введення контролю швидкості на
Скоро дворник уберет сообщение, но все-таки напишу.
То что происходит на дорогах полностью отображает ситуацию тотального беззакония в стране,любая проблема как и раньше решается за взятки или с помощью высокопоставленных покровителей и ничего нынешняя власть реально делать не собирается - все как обычно "з великого грому та малый дощ"...
фас!
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