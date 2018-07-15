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У КМДА заявили про
відновлення робіт на...

У КМДА заявили про відновлення робіт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:24

У КМДА заявили про відновлення робіт на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови КМДА Дмитро Давтян

Дивися повний текст У КМДА заявили про відновлення робіт на Подільсько-Воскресенському мосту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:24

И ни слова о том, КУДА весь этот поток машин с Троещины упрется!..
А упрется он в Набережно-Луговую и Валы где и так в час пик ВСЕ СТОИТ! ...и будет стоять весь мост и все подьезды к нему после достройки и будет народ с Троещины ездить как и раньше через Петровку и мост Метро. :-)
Watcher
 
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