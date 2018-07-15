Про це розповів заступник голови КМДА Дмитро Давтян
Дивися повний текст У КМДА заявили про відновлення робіт на Подільсько-Воскресенському мосту.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:24
У КМДА заявили про відновлення робіт на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА заявили про відновлення робіт на Подільсько-Воскресенському мосту.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:24
И ни слова о том, КУДА весь этот поток машин с Троещины упрется!..
А упрется он в Набережно-Луговую и Валы где и так в час пик ВСЕ СТОИТ! ...и будет стоять весь мост и все подьезды к нему после достройки и будет народ с Троещины ездить как и раньше через Петровку и мост Метро. :-)
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:33
Re: У КМДА заявили про відновлення робіт на...
О. Нашли то что можно распилить.
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:38
Вы не задавались вопросом, сколько авто стоящие на Набережно-Луговой и Валов хотят поехать в сторону Московского моста? Еще один мост все таки лучше когда его вообще нет. И изначально он предназначался под метро.
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