США готові ввести мита на імпорт китайських товарів на загальну суму в $500 млрд.
Дивися повний текст Трамп хоче накласти мита на майже всі китайські товари.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:39
Трамп хоче накласти мита на майже всі китайські товари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп хоче накласти мита на майже всі китайські товари.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:39
Ну, все, золотые штаны и золотые зубные щетки, инфляция захлестнет США.
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