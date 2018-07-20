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Трамп хоче накласти мита на
майже всі китайські товари

Трамп хоче накласти мита на майже всі китайські товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:39

Трамп хоче накласти мита на майже всі китайські товари

Пропонуємо до обговорення:
США готові ввести мита на імпорт китайських товарів на загальну суму в $500 млрд.

Дивися повний текст Трамп хоче накласти мита на майже всі китайські товари.
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Ну, все, золотые штаны и золотые зубные щетки, инфляция захлестнет США.
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Товарисчу явно лавры Кеннеди покоя не дают)).
Джон
 
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