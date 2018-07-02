За перші шість місяців поточного року хліб в Україні, згідно з офіційними даними, став дорожче на 7-8%.
Дивися повний текст Як дорожчав хліб за півроку – офіційні та експертні дані.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:53
Як дорожчав хліб за півроку – офіційні та експертні дані
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як дорожчав хліб за півроку – офіційні та експертні дані.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:54
Житний хлеб -16, 2 грн/кг. в Киеве такой цены уже нет, по такой цене и дороже продаются кирпичики по 400 грамм.
А год назад продавался по 13 грн. - это получается все 50%% подорожания, а не всего 7 %, и цена за 1 кг тогда тоже была больше в 2 р. от 16 грн.
Статисты у нас всё занижают в разы, как всегда.
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