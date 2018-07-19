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Tesla може втратити статус
провідного виробника...

Tesla може втратити статус провідного виробника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03

Tesla може втратити статус провідного виробника...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики PA Consulting Group прогнозують, що в найближчі роки Tesla втратить звання провідного виробника електромобілів.

Дивися повний текст Tesla може втратити статус провідного виробника електромобілів - аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03

Очередная джинса против Tesla. Tesla лидер по инновациям именно в процесс производства. И еще много лет все другие производители будут отставать от лидера, который начал все с нуля и конвееры которого отличаются от остальных как компьютер от калькуляторов.
locustsucol
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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