Аналітики PA Consulting Group прогнозують, що в найближчі роки Tesla втратить звання провідного виробника електромобілів.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03
Tesla може втратити статус провідного виробника...
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Дивися повний текст Tesla може втратити статус провідного виробника електромобілів - аналітики.
Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03
Очередная джинса против Tesla. Tesla лидер по инновациям именно в процесс производства. И еще много лет все другие производители будут отставать от лидера, который начал все с нуля и конвееры которого отличаются от остальных как компьютер от калькуляторов.
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