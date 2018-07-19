Аналітики PA Consulting Group прогнозують, що в найближчі роки Tesla втратить звання провідного виробника електромобілів.
Дивися повний текст Tesla може втратити статус провідного виробника електромобілів - аналітики.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03
Tesla може втратити статус провідного виробника...
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Дивися повний текст Tesla може втратити статус провідного виробника електромобілів - аналітики.
Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03
Очередная джинса против Tesla. Tesla лидер по инновациям именно в процесс производства. И еще много лет все другие производители будут отставать от лидера, который начал все с нуля и конвееры которого отличаются от остальных как компьютер от калькуляторов.
Додано: Суб 21 лип, 2018 06:01
Ога, конвейер с ручной мексиканской сборкой в большой открытой палатке - такого точно не у кого нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:56
Клоуни, які пишуть "Тесла лідер по понтам" не усвідомлюють, що в цьому році Тесла гарантовано випустить більше машин, ніж випускає скромна і нікому не відома компанія під назвою "Порше". Жодний з інших виробників навіть не наблизився до показників Тесли по випуску електромобілів. А якщо наблизиться і перевершить - це буде прекрасний результат, на який і розраховував Маск, коли засновував теслу.
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:25
Аналітики вже так знудьгували, що прогнозують мйбутні рейтинги виробників... За яким критерієм? За кількістю авто чи за грошима?
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:16
В ближайшие годы Тесла никому догнать не удастся, так как у других автопроизводителей нет основного - громадного собственного производства батарей (кроме китайской компании BYD, но у нее масштабы поскромнее) и огромной собственной сети суперчарджеров (10 тыс.)
Тесла также в 2019 году планирует начать строительство нового завода в Китае (Шанхай) мощностью 500 тыс.авто в год с началом выпуска в 2020 и выходом на полную мощность в 2022.
О Тела из первых рук - рассказывает киевлянин Алексей Ильяшов, работающий там с 2014 года:
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