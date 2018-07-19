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Tesla може втратити статус
провідного виробника...

Tesla може втратити статус провідного виробника...
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03

Tesla може втратити статус провідного виробника...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики PA Consulting Group прогнозують, що в найближчі роки Tesla втратить звання провідного виробника електромобілів.

Дивися повний текст Tesla може втратити статус провідного виробника електромобілів - аналітики.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 01:03

Очередная джинса против Tesla. Tesla лидер по инновациям именно в процесс производства. И еще много лет все другие производители будут отставать от лидера, который начал все с нуля и конвееры которого отличаются от остальных как компьютер от калькуляторов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 06:01

  locustsucol написав: и конвееры которого отличаются от остальных как компьютер от калькуляторов.


Ога, конвейер с ручной мексиканской сборкой в большой открытой палатке - такого точно не у кого нет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 06:08

С каких это пор Тесла лидер? По понтам разве что
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:56

Клоуни, які пишуть "Тесла лідер по понтам" не усвідомлюють, що в цьому році Тесла гарантовано випустить більше машин, ніж випускає скромна і нікому не відома компанія під назвою "Порше". Жодний з інших виробників навіть не наблизився до показників Тесли по випуску електромобілів. А якщо наблизиться і перевершить - це буде прекрасний результат, на який і розраховував Маск, коли засновував теслу.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:25

Аналітики вже так знудьгували, що прогнозують мйбутні рейтинги виробників... За яким критерієм? За кількістю авто чи за грошима?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:16

В ближайшие годы Тесла никому догнать не удастся, так как у других автопроизводителей нет основного - громадного собственного производства батарей (кроме китайской компании BYD, но у нее масштабы поскромнее) и огромной собственной сети суперчарджеров (10 тыс.)
Тесла также в 2019 году планирует начать строительство нового завода в Китае (Шанхай) мощностью 500 тыс.авто в год с началом выпуска в 2020 и выходом на полную мощность в 2022.

О Тесла из первых рук - рассказывает киевлянин Алексей Ильяшов, работающий там с 2014 года:
https://www.facebook.com/alex.v.krol/posts/10211943183087527
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:24

avax Конечно: каждый кулик свое болото хвалит. Одна идиома "стартап Тесла" чего стоит. Сколько она еще "стартапом" будет оставаться? 5 лет? 10? С 2008 года работают, еще ни одного бакса прибыли нет (ради справедливости: в этом году вроде обещают), планы свои грандиознейшие постоянно не выполняют, меня до сих пор удивляет - почему прагматичные американцы до сих пор Маску деньги несут. Китайцы теслу уже обогнали, безо всяких понтов (в плане производства). А с учетом того, что это государственная политика Пекина, и они осознали, что экология тоже денег стоит + свои ресурсы и производственная база, то будущее за Китаем.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:17

  Sharpe написав:Клоуни, які пишуть "Тесла лідер по понтам" не усвідомлюють, що в цьому році Тесла гарантовано випустить більше машин, ніж випускає скромна і нікому не відома компанія під назвою "Порше". Жодний з інших виробників навіть не наблизився до показників Тесли по випуску електромобілів. А якщо наблизиться і перевершить - це буде прекрасний результат, на який і розраховував Маск, коли засновував теслу.


О, да вы онолитик.

Тесла опередит Порше только по причине запуска Model 3, стартующей от 35к долларов. И опередит только по количеству авто, но никак не по выручке, не говоря уже о прибыли.

С выпуском Model 3 Тесла "скатывается" в сегмент, в котором работает Ауди (из линейки брендов VW Group, в которую входит и Порше ). Порше работает и будет работать исключительно в люксе - средняя цена проданных в 2017 году Порше превысила 115 тыс долларов, минимальная - 54 тыс долларов.

Возвращаясь к Ауди, производящей более 1.9 млн авто в год - когда Тесла выйдет на этот уровень, можно будет говорить о революции.

Я не из хейтеров Маска - мне нравится компания Тесла и ее новации, однако не нужно писать бред, сравнивая уже, фактически, автомобильный мейнстрим с люксом
zРадио
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