Tesla може втратити статус провідного виробника...

Додано: Суб 21 лип, 2018 16:17

Sharpe написав: Клоуни, які пишуть "Тесла лідер по понтам" не усвідомлюють, що в цьому році Тесла гарантовано випустить більше машин, ніж випускає скромна і нікому не відома компанія під назвою "Порше". Жодний з інших виробників навіть не наблизився до показників Тесли по випуску електромобілів. А якщо наблизиться і перевершить - це буде прекрасний результат, на який і розраховував Маск, коли засновував теслу. Клоуни, які пишуть "Тесла лідер по понтам" не усвідомлюють, що в цьому році Тесла гарантовано випустить більше машин, ніж випускає скромна і нікому не відома компанія під назвою "Порше". Жодний з інших виробників навіть не наблизився до показників Тесли по випуску електромобілів. А якщо наблизиться і перевершить - це буде прекрасний результат, на який і розраховував Маск, коли засновував теслу.

О, да вы онолитик.Тесла опередит Порше только по причине запуска Model 3, стартующей от 35к долларов. И опередит только по количеству авто, но никак не по выручке, не говоря уже о прибыли.С выпуском Model 3 Тесла "скатывается" в сегмент, в котором работает Ауди (из линейки брендов VW Group, в которую входит и Порше ). Порше работает и будет работать исключительно в люксе - средняя цена проданных в 2017 году Порше превысила 115 тыс долларов, минимальная - 54 тыс долларов.Возвращаясь к Ауди, производящей более 1.9 млн авто в год - когда Тесла выйдет на этот уровень, можно будет говорить о революции.Я не из хейтеров Маска - мне нравится компания Тесла и ее новации, однако не нужно писать бред, сравнивая уже, фактически, автомобильный мейнстрим с люксом