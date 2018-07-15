Автовиробники планують в найближчі роки розробити і випустити на ринок багато нових електромобілів.
Дивися повний текст ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках (фото).
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Додано: Суб 21 лип, 2018 08:01
ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках...
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Дивися повний текст ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках (фото).
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:02
Оштрафуйте людину, яка ставила ілюстрації до цієї новини. Бо кумедно бачити Ауді e-tron, яка в тексті не згадується взагалі. А ще кумедніше бачити якусь склеєну з картону коробочку на місці фото, де мав би бути кросовер BMW X3.
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