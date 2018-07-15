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ТОП-5 електромобілів, які
з'являться в 2019-2020 роках...

ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:01

ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках...

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробники планують в найближчі роки розробити і випустити на ринок багато нових електромобілів.

Дивися повний текст ТОП-5 електромобілів, які з'являться в 2019-2020 роках (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:02

Оштрафуйте людину, яка ставила ілюстрації до цієї новини. Бо кумедно бачити Ауді e-tron, яка в тексті не згадується взагалі. А ще кумедніше бачити якусь склеєну з картону коробочку на місці фото, де мав би бути кросовер BMW X3.
Sharpe
 
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