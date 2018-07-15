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ЗМІ назвали президента з
найвищою зарплатою в...

ЗМІ назвали президента з найвищою зарплатою в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:23

ЗМІ назвали президента з найвищою зарплатою в...

Пропонуємо до обговорення:
Найменшою виявилася оплата праці президента Польщі Анджея Дуди - лише 130 тисяч крон.

Дивися повний текст ЗМІ назвали президента з найвищою зарплатою в Центральній Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:23

Ну вот и яркий пример того что высокая зарплата не влияет ни на что. Это я по поводу президента Чехии и его продажности.
p_a_l
 
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