Найменшою виявилася оплата праці президента Польщі Анджея Дуди - лише 130 тисяч крон.
Дивися повний текст ЗМІ назвали президента з найвищою зарплатою в Центральній Європі.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 08:23
ЗМІ назвали президента з найвищою зарплатою в...
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Дивися повний текст ЗМІ назвали президента з найвищою зарплатою в Центральній Європі.
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:23
Ну вот и яркий пример того что высокая зарплата не влияет ни на что. Это я по поводу президента Чехии и его продажности.
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