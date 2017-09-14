7% дітей українських чиновників навчаються за кордоном, на що торік впливові батьки витратили 35,5 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Скільки українські чиновники витрачають на навчання своїх дітей (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:27
Скільки українські чиновники витрачають на навчання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українські чиновники витрачають на навчання своїх дітей (дослідження).
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:27
Если дети учатся за границей, то про развитие Украины никто думать и не будет. Это факт.
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:25
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:40
Глава Министерства также сказал, что его «забавляет» возникший ажиотаж вокруг родов супруги, так как украинцы могли бы обсуждать и другие темы, например, сколько портов или аэропортов он украл у государства.
«Хотя это дурдом, – подчеркнул Владимир Омелян. – Даже родить спокойно не дали».
Black Jack - White Business
|