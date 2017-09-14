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Скільки українські чиновники
витрачають на навчання...

Скільки українські чиновники витрачають на навчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:27

Скільки українські чиновники витрачають на навчання...

Пропонуємо до обговорення:
7% дітей українських чиновників навчаються за кордоном, на що торік впливові батьки витратили 35,5 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Скільки українські чиновники витрачають на навчання своїх дітей (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:27

Если дети учатся за границей, то про развитие Украины никто думать и не будет. Это факт.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:25

  p_a_l написав:Если дети учатся за границей, то про развитие Украины никто думать и не будет. Это факт.

Омелян специально возит своих жён рожать в США под сомнительными предлогами. Но мы-то знаем зачем и почему :wink:
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:40

  Грйс-мэн написав:
  p_a_l написав:Если дети учатся за границей, то про развитие Украины никто думать и не будет. Это факт.

Омелян специально возит своих жён рожать в США под сомнительными предлогами. Но мы-то знаем зачем и почему :wink:


Глава Министерства также сказал, что его «забавляет» возникший ажиотаж вокруг родов супруги, так как украинцы могли бы обсуждать и другие темы, например, сколько портов или аэропортов он украл у государства.
«Хотя это дурдом, – подчеркнул Владимир Омелян. – Даже родить спокойно не дали».
https://iamir.info/52760-omeljana-zabavljaet-azhiotazh-vokrug-rodov-ego-zheny-v-ssha
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ruvex
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